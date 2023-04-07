Manisa’nın Selendi Kaymakamlığı tarafından Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen iftar programında kimsesiz çocuklara güzel bir gün yaşatıldı.

Dünya Yetimler Günü dolayısıyla Selendi Kaymakamlığı ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında Kaymakam Halil İbrahim Okumuş, öksüz ve yetim çocuklar ve beraberindeki aileleriyle yakından ilgilenerek, onlarla sohbet etti. Kurtuluş kafede düzenlenen iftarda konuşan Kaymakam Okumuş, "Dünya hayatı çeşitli imtihanlarla geçmekte. Bunlardan bazıları da insanların sevdiklerinin erken ayrılmasıdır. Öksüz ve yetim çocuklarımızın her zaman yanındayız. Yetim gülerse dünya güler. Yetimlerinizin her zaman başını okşamaya onlara kol kanat germeye gülümsetmeye çalışıyoruz. Devletimiz bu konuda çok özenli davranıyor, kol kanat geriyor. Onların korunması, onların vatana ve memlekete hayırlı birer bireyler olması içinde tüm kurumlarıyla tüm imkanlarıyla seferber oluyor" dedi.

Kaymakam Okumuş’un ardından Selendi İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt tarafından dualar okundu. İftar programına, Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş’un yanı sıra Belediye Başkan Vekili Aşkın Akkoç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Tok, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Sıddık Kırkel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı Müdürü Çağlar Yılmaz, çocuklar ve aileleri katıldı.