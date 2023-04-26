Manisa’nın önemli tütün üretim merkezi olan Selendi ilçesinde aylar öncesinden hazırlanan tütün fideleri toprakla buluştu.

Getirilen kota nedeniyle ekimi 2000’li yılların başlarında azalan tütün Manisa’nın Selendi ilçesinde toprakla buluşmaya başladı. Tarımı kısıtlı yapılan ancak son yıllarda tekrar üretimde yükselmeye başlayan tütün, çiftçilerin yine gözdesi haline geldi. Kotanın kaldırılması sonrası yeniden üreticilerin gelir kaynağının başında gelen tütün için Selendili çiftçiler yoğun bir sezona girdi. Selendi’de yaklaşık 2 bin 500 çiftçi 50 bin dekar arazide tütün fidelerini toprakla buluşturmaya başladı.

Traktör ile tütün dikimlerinin başladığı bugünlerde üreticiler akşamdan hazırladığı fideleri sabahın ilk ışıkları ile birlikte tarlada toprakla buluşturmasıyla günün son ışıklarına kadar devam ediyor. İlçe genelinde başlayan tütün dikimlerinin ardından ürünün elde edilebilmesi için çapası, kırımı, kurutması ve satışa hazırlanmasının yıl sonunu kadar süreceği öğrenildi.

Aşağı Tefen Mahallesinden tütün üreticisi Nurullah Ercan, "Bizim evimizin geliri buna bağlı. Bir yıllık ekmeğimizi bundan kazanıyoruz. İnşallah bu yıl 70 TL’den sattığımız ürünümüz önümüzdeki sezonda daha yüksek olur. Girdisi çok fazla masraflı bir ürün onun için fiyatlarda yüksek beklentimiz var" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Selendi Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız ise şunları söyledi: "Tütünün en kalitelisi Selendi’de yetişiyor. İlçemiz ekonomisinin en önemli kalemleri arasında yer alan tütün üretimi, çiftçimizin gözde tarım ürünü. Tütün yetiştirmek bir sanattır. Şimdiden telaşı başladı. Tütün fidelerinin yetişmesinin ardından, tarlalarda dikim işlemi de başladı. Bölge olarak tütüne elverişli topraklara sahibiz. Türkiye’de en kaliteli tütün Selendi ilçesi ve yöresindeki kırsal arazilerde yetişiyor. Tütün çok meşakkatli bir iş."