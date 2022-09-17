Manisa’nın Selendi ilçesinde özellikle öğrenci taşıyan servis sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

Manisa’nın Selendi ilçesinde özellikle öğrenci taşıyan servis sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

Manisa’nın Selendi ilçesinde yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte özellikle öğrenci taşıyan servis sürücüleri de denetimden geçti. İlçe Emniyet Amirliği Trafik Ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş da bulundu.

Denetimlerde öğrenci taşıyan servis araçlarının fiziki durumu, klimalar, yangın tüpleri, ilk yardım çantaları, emniyet kemerleri, araçların kameraları ve öğrenci taşıma yönetmeliğinde gerekli belgeler kontrol edildi. Kaymakam Halil İbrahim Okumuş, denetimler sırasında öğrenciler ve servis şoförleriyle sohbet etti, önerilerde bulundu. Öğrencilere araçlara biner binmez emniyet kemerlerini takmalarını, araç hareket halindeyken, yerlerinden kalkmamalarını ve ayakta olmamaları gerektiğini söyleyen Kaymakam Okumuş, servis sürücülerine de öğrencilerin emniyet kemerlerini bağlamalarını, öğrenci dışında yolcu almamalarını ve araçların bakımlarının zamanında yaptırmalarını önerdi.