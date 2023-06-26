Manisa’nın Selendi ilçesinde düzenlenen Kiraz Festivali renkli görüntülere sahne olurken, en iyi kiraz üreten üreticilere altın hediye edildi.

Selendi Belediyesi ve Pınarlar Mahalle Muhtarlığı tarafından bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Geleneksel Pınarlar Kiraz Festivali’nde üreticiler en iyi kirazları yarıştırdı. En güzel kiraz yetiştiren üreticilere altın hediye edildi. 2 binli yılların başında bahçelerin oluşturulmasıyla başlayan şimdilerde Avrupa pazarına ihraç olan aroması ve lezzetiyle adından söz ettiren, üreticilerin gelir kaynağının başında olan kiraz için Şehit Savcı Ethem Ekim Okulu bahçesinde Kiraz Festivali düzenlendi. Düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Festivalin açılış konuşmasını Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş yaptı. Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından halk oyunları gösterileri sunuldu. Daha sonra en güzel kiraz yarışmasına geçildi. 21 üretici tarafından üretilen kirazlar jüri tarafından değerlendirildi. Üreticilerden 10 tanesi dereceye girerken, yapılan değerlendirme sonucu Muhammet Karataş birinci, Ramazan Sönmez ikinci, Muammer Akyıldız ise üçüncü oldu. Dereceye giren kiraz üreticilerine protokol tarafından altın verildi.

Festivalin akşam bölümünde ise TRT sanatçısı Selcan Kökçen Şahin havai fişek gösterisi eşliğinde birbirinden güzel eserleri okuyarak geceye renk kattı. 23’üncü Selendi Pınarlar Kiraz Festivali’ne; Kaymakam V. Halil İbrahim Okumuş, Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Muhammed Tok, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Sıddık Kırkel, oda başkanları, muhtarlar, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.