Manisa’nın Selendi ilçesinde öğrenciler ilk dönemin sona ermesinin ardından karnelerine kavuştu. Manisa’nın Selendi ilçesinde 2 bin 498 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Selendi Atatürk İlkokulu ve Anadolu Lisesinde yapılan karne töreninde öğrenciler karnelerini protokol üyelerinin ellerinden aldı. Selendi Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, İlçe Jandarma Komutanı Muhammed Tok, İlçe Emniyet Amir Vekili Aykut Maya, oda başkanları, okul müdürleri, öğrenci velileri ve öğrencilerin katıldığı karne töreninde konuşan Kaymakam Tarık Safa Kahveci, "Emek verip özveriyle bu güne kadar çalışan heyecanla bekleyen kıymetli öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Dinlenin, oyun oynayın, gezin ancak kitap okumayı asla ihmal etmeyin. Tatilde bol bol kitap okuyun." dedi.

Karnelerini protokol üyelerinin ellerinden alan öğrenciler yarı yıl tatili için okullarından sevinçle ayrıldı.