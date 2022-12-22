Manisa’nın Selendi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kırsal mahallelerde yaşayan öğrencilere trafik eğitimi veriliyor.

Manisa’nın Selendi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kırsal mahallelerde yaşayan öğrencilere trafik eğitimi veriliyor.

Selendi İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, Yenice Mahallesi İlkokulu’nda öğrencilere sinevizyon eşliğinde; trafiğin tanımı, servis ve toplu taşıma araçlarında uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçme kuralları, emniyet kemeri ve kaskın önemi, trafik ışıkları ve işaretleri, okul geçit görevlisinin görevleri ile ilgili seminer verdi. Ayrıca öğrencilere ilk yardım ve okul servis araçlarında dikkat edilmesi gereken kuralları da anlatan ekipler, öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Jandarma ekipleri öğrencilerin kendilerine gösterdiği ilgiden memnun olduklarını belirterek, eğitimlerin aralıksız devam edeceklerini belirttiler.