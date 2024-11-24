Manisa’nın Selendi ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle devrilen kavak ağacı bir seraya zarar verdi.

Manisa’nın Selendi ilçesinde dün ikindi saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kurak geçen yaz döneminin ardından yağmurla birlikte gelen fırtına bazı yerlerde zarara yol açarken bir üreticinin serasına kavak ağacı kırılıp düşerek zarara yol açtı.

Merkez Eski Cami Mahallesinde bulunan Eşe Güçlü’ye ait seranın üzerine devrilen kavak ağacı sera naylonuna zarar verdi. Serada üretip evin ekonomisine katkı yaparak geçimini sağlayan çiftçi Güçlü, "Bizim geçim kaynağımız bu sera şimdi naylon zarar gördü naylon alacak gücümüz yok yardım bekliyorum." dedi.

Yağmurla birlikte esen fırtına sonrası ilçenin yüksek kesimlerine kar yağarak beyaza büründü.