Selendi ilçe merkezinde yol yapımı gerçekleştirilerek trafiğin daha da rahatlatılması amacıyla kamulaştırma çalışması başlatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, il genelinde Manisalıların huzuru, mutluluğu ve konforu için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi ilçe merkezinde trafiğin daha da rahatlatılması amacıyla kamulaştırma çalışması gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda kamulaştırılması tamamlanan işyerinin yıkımı da yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Mehmet Kara, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Selendi Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç ile Şube Müdürlerinin de takip ettiği çalışma doğrultusunda Selendi ilçe merkezinde alternatif yol oluşturulacak. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından ilk olarak altyapı çalışmasının yapılacağı alanda daha sonra asfalt çalışması gerçekleştirilerek ilçe trafiğinin daha da rahatlatılması sağlanacak.

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi ilçesinde prestij cadde projesi kapsamında Şehit Er Kemal Davulcu Caddesi’nde üstyapı düzenlemelerini sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da bu kapsamda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, devam eden çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Topkaya, “Asfaltın birinci katı tamamlandı, bordür çekimlerimiz yapıldı, beton atımı ve ardından kaldırım çalışmamız başlayacak” dedi. Selendi’de gerçekleştirilen kilit parke taşı döşeme çalışmalarının devam ettiğini belirten Daire Başkanı Uğur Topkaya, “Karşıova Mahallesi, Fatih Mahallesi ve Kurtuluş Mahallesi’nde çalışmalar sürüyor. Ayrıca Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde de asfalt çalışmaları devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü’nün altyapı çalışmalarını tamamladığı Eskicami Mahallesi’nde de kilit parke taşı döşeme çalışmalarına başlanacak” diye konuştu.