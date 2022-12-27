Selendi Ziraat Odası’nın 2023 yılının şubat ayında yapılması beklenen seçimli olağan genel kurulu öncesi 57 mahallede delege seçimleri yapıldı. 56 mahallenin delegeleri belirlenirken Kabaklar Mahallesi’ndeki seçim ise iptal edildi.

Selendi Ziraat Odası’nın 2023 yılının şubat ayında yapılması beklenen seçimli olağan genel kurulu öncesi 57 mahallede delege seçimleri yapıldı. 56 mahallenin delegeleri belirlenirken Kabaklar Mahallesi’ndeki seçim ise iptal edildi.

Selendi Ziraat Odasına üye çiftçi belgesi olan kişilerin oy kullandığı delege seçimlerinde, bazı mahallelerde tek aday çıkarken, bazı mahallelerde ise birden fazla aday yarıştı. Çoklu adayların bulunduğu yerlerde seçimler oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçerken Kabaklar Mahallesi’nde seçim iptal edildi. Kabaklar Mahallesi’nin adayını belirleyecek seçim Kaymakamlık tarafından belirlenecek.

Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız kendi mahallesinden tekrar delege seçilirken bazı mahallelerin delegeleri değişti.