Yeniden Refah Partisi Selendi İlçe Başkanlığının 1. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Ramazan Yılmaz güven tazeledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen kongreye Genel Başkan Yardımcısı ve MKYK üyesi Mustafa Sezgin, Manisa İl Başkanı Hakan Lalebaş, ilçe başkanları ile partililer katıldı. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Yeniden Refah Partisi Selendi İlçe Kurucu Başkanı Ramazan Yılmaz, "İslam alemine, mazlumlara, milletimize hizmet etmek amacıyla merhum liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın 1970 yılında başlatmış olduğu Milli Görüş Hareketi; Milli Nizam Partisi ile başlamış olup, siyonizme karşı 50 yıllık bir mücadele vermiştir. Bugün de onun mirası Yeniden Refah Partimizin Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan tarafından devam etmektedir. Yeniden Refah Partisi iktidarında birlik ve beraberliğimizi sağlayacak, devlette liyakata önem verip adaleti sağlayacağız. Hedefimiz önce yerel seçimler, ardından inşallah el birliği içinde iktidar olmak" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimlerde Ramazan Yılmaz tekrar seçildi. Ramazan Yılmaz başkanlığındaki Selendi ilçe yönetimi Halil İbrahim Kaya, Ali Koçdemir, Aydın Duman, Harun Çay, Mehmet Sarıtaş, Nurullah Girgin ve Döndü Kaçar’dan oluştu.