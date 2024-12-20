Manisa’nın Selendi ilçesinde Mehmet Kösem’den boşalan Ülkü Ocakları Selendi İlçe Başkanlığına Tahsin Ünlü atandı.

Ülkü Ocakları Selendi ilçe binasında gerçekleştirilen devir teslim törenine; Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Emirhan Sallıtepe ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Selendi MHP İlçe Başkanı Mehmet Karabulut ve Ülkü Ocakları üyeleri katıldı.

Devir teslim öncesi teşkilat üyelerine hitaben kısa bir konuşma yapan Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Emirhan Sallıtepe Mehmet Kösem’e teşekkür ederek şunları söyledi: "Mehmet başkanın bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden ötürü Allah kendisinden razı olsun. Görevini layıkıyla yerine getirdi. Bundan sonra Selendi’deki vekilimiz, Selendi’deki gözümüz kulağımız Tahsin Ünlü kardeşimiz olacaktır. Rabbim görevini hakkıyla yerine getirmeyi nasip etsin”

Görevi devreden Mehmet Kösem ise, "Selendi Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığına atanan iki Cihan kardeşim Tahsin Ünlü’ye başarılar dilerim. Rabbim muvaffak etsin. Kılıcın keskin yolun açık olsun başkanım. Her daim yanındayım. Herkes koltukta oturur ama makam en çok ehline yakışır." dedi.

Görevi devralan Tahsin Ünlü ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım Beyefendinin takdirleri ve Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanımız Sayın Emirhan Sallıtepe Bey’in tensipleri doğrultusunda Ülkü Ocakları Selendi İlçe Başkanlığına atanmış bulunmaktayım. Bu kutlu yolda bugüne kadar görev yapmış tüm ocak başkanlarımızdan Allah razı olsun. İçinde yetişip tedrisatından geçmiş olduğumuz kutlu ocağımızın sancağını tüm ülküdaşlarımızın desteğiyle her daim ileriye taşımak için her türlü mücadeleyi dün olduğu gibi bugünde vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Türk töresi, Türk ülküsünün ayrılmaz parçasıdır. Var olsun Ülkü Ocakları"

Konuşmaların ardından Tahsin Ünlü bayrağa sarılı Kur’an-ı Kerim’i öperek görevi devraldı.