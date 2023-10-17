1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Selendi Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) personelleri tarafından Selendi’de kadınlara bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Sağlık personelleri tarafından Avlaşa, Kayranlar, Selmanhacılar ve Akçakertil mahalle sakinlerine meme kanserinde erken teşhisin önemi ve kanser taramaları hakkında bilgilendirme yapılarak, broşür dağıtıldı. ’Meme kanserinde erken tanı hayat kurtarır’ sloganıyla düzenlenen etkinlikte birçok kişiye farkındalığı arttırmak amacıyla bilgilendirici broşür dağıttı. Broşürde, "Meme kanserine neden olan faktörleri bilmek ve bunlardan kaçınmak çok önemlidir. Bunlar arasında, sağlıklı beslenme, alkol ve sigaradan kaçınma, ideal kiloyu koruma, 30 yaş öncesi çocuk sahibi olma, yeterli emzirme, hormon ilaçlarını dikkatle kullanma, düzenli spor yapma, mutlaka hekime giderek gerekli incelemelerin yapılması" gibi önlemler yer alarak vatandaşlar bilgilendirildi.