Selendi’de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Selendi İlçe Emniyet Amirliği personeli tarafından bilgilendirme ve broşür dağıtımı gerçekleştirildi.

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla çalışmalar yürüten Selendi İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polisler tarafından vatandaşlar bilinçlendirilirken, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele ve KADES hakkında farkındalık oluşturmak adına da broşür dağıtımı yapıldı.