Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro ve Proje Sorumlusu Türkçe Öğretmeni Halil Kuru tarafından hazırlanan ’Selendi Kariyer Sohbetleri’ etkinliği ilçede büyük ilgi gördü. Kariyer sohbetlerinde müzik araları, bilgi yarışması ve çekilişler katılımcıların programı daha dikkatli takip etmelerini sağladı.

Selendi’de Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen "Kariyer Sohbetleri" etkinliği, lise öğrencileri için unutulmaz bir deneyim sundu. "1 ekip 4 konuk" sloganıyla ve dört bölüm halinde düzenlenen özel etkinlik, farklı meslek gruplarından 16 uzman konukla gençlere kariyer yollarını keşfetme fırsatı sundu. Öğretmen, doktor, polis, jandarma, hemşire, veteriner, bankacı, avukat, noter, psikolog, mali müşavir, eczacı ve yazılım mühendisi gibi farklı alanlardan profesyoneller, sahnede deneyimlerini paylaşarak, öğrencilere meslek seçiminde rehberlik etti.

Bu kariyer sohbeti çok farklı

Etkinliğin en dikkat çekici yönü ise katılımcıların, kariyer hikayelerinin yanı sıra sahnede öğretmen ve öğrencilerin yer aldığı Selendi Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi orkestrasının eşliğinde harika müzikler dinleme fırsatı bulması oldu. Eşsiz bir atmosferde, öğrencilere hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunulan etkinlikte ayrıca program boyunca düzenlenen bilgi yarışmaları ve onlarca hediye çekilişleri de katılımcılar tarafından çok beğenildi.

Toplamda 950 seyirciye ulaşan etkinlik, özellikle lise öğrencilerinin büyük ilgisini çekti. Gençler, kariyer hedeflerine yönelik sorular sorarak, profesyonel dünyada bir adım atabilmek için önemli bilgiler edindi. Öğrenciler, etkinliğin devamını isteyerek bu tür organizasyonların kendilerine yön gösterecek çok değerli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Etkinlik Koordinatörü Halil Kuru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman’a, etkinlikte yer alan Selendi Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müzik Ekibine, öğretmenlere, öğrencilere ve etkinliğe katılan tüm konuklara teşekkür ederek, Selendi Kariyer Sohbetleri’nin gençler için ilham verici bir deneyim olmasının gururunu yaşadığını söyledi. Etkinliğin başarı sonuçlar vermesi ilerleyen dönemlerde benzer projelerin de hayata geçirileceğinin sinyalini verdi.