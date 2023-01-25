Selendi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin olağan genel kurul toplantısında tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Adem Tosun güven tazeledi.

Selendi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin olağan genel kurul toplantısında tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Adem Tosun güven tazeledi.

Selendi Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu, Selendi Belediyesi Düğün Salonu’nda yapıldı. Divan başkanlığını Alaşehir Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Fatih Çataldere’nin yaptığı kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Faaliyet raporların okunmasının ardından odaya kayıtlı 430 üyeden 320 üyenin katılıp açık oylama yaptığı genel kurulda Adem Tosun yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Genel kurula, çevre ilçelerden gelen oda başkanları ve ortaklar katıldı. Genel kurul sonrası söz alan Başkan Adem Tosun, "Tekrar bu görevi bize layık gördünüz. Hepinize teşekkür ediyorum. Tüm ortaklarımız için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Adem Tosun başkanlığındaki kooperatifin yönetim kuruluna; Muhammet Ustacı, Gültekin Özçelik, İzzet Acun ve Ergün Şahin getirilirken, denetim kuruluna ise Mustafa Bayşeker ve Zafer Derviş Eroğlu seçildi.