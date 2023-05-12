Selendi Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Ata Çerkezoğlu görevine başladı.

Selendi Devlet Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Uzman Doktor Ali Ata Çerkezoğlu Hastanenin Başhekimliği görevine atandı. Görevine başlayan Başhekim Çerkezoğlu, vatandaşa en iyi hizmeti sunmak için var gücü ile çalışacağını dile getirerek, "Gayemiz sağlıkta kaliteden ödün vermeden vatandaşa sağlıklı bir hizmet sunmak, hasta ve çalışan memnuniyetini arttırarak güzel ilçemiz Selendi’ye en iyi hizmeti sunmak. Zaten burada arkadaşlarımızı tanıyoruz amir memur ilişkisinden ziyade iyi bir aile ortamı oluşturacağız." dedi.

Başhekim Çerkezoğlu, 1990 yılında Gaziantep Şahinbey’de doğdu. İlk, orta ve liseyi İzmir’de tamamlayan Çerkezoğlu, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra, Ankara Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Hemotoloji, Onkoloji Hastanesinde 2018 yılında ihtisasını yaptı. 2018 yılında ilk görev yeri olan Adıyaman Gölbaşı’nda çalıştıktan sonra 2019 yılında Çankırı Kurşunlu Devlet Hastanesine atandı. Burada çalıştıktan sonra 2021 yılında Selendi Devlet hastanesine ataması yapıldıktan sonra geçtiğimiz günlerde Başhekimlik görevine atanarak görevine başladı. Çerkezoğlu evli ve 1 çocuk babası.