Manisa’nın Selendi ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla sokaklar beyaza büründü.

Manisa’nın Selendi ilçesine mevsimin ilk kar yağışı düştü. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ilçenin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Yaz ve sonbahar aylarını kurak geçiren ilçenin yüksek kesimleri olan Terziler, Çıkrıkcı, Tepeeynihan ve Pınarlar mahallelerine ve dağları beyaza bürünürken kartpostallık görüntüler oluştu. Kurak geçen yaz ve sonbaharın ardından yağan kar yağışı özellikle çiftçileri mutlu etti.