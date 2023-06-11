Hüseyin Gazi Kılınç-1. Amatör Alaşehir Yaz Ligi’nde mücadele eden Selendi Belediye Spor namağlup şampiyon oldu. 31 yıllık tarihinde ilk kez şampiyonluk yaşayan takım Süper Amatör Lig’e yükseldi.

Selendi Belediye Spor lider olarak girdiği son hafta maçında 1 puan gerisinde olan Ayyıldız Spor’u Gökay’ın 30 ve 90+9. dakikalarda attığı gollerşe 2-0 yendi. 1992 yılında kurulan kurulduğu günden bu güne kadar Manisa 1. Amatör Küme’de mücadele eden Selendi Belediye Spor 31 yıl sonra şampiyonluk yaşayarak Süper Amatör’e çıktı. Grubunda oynadığı maçlarda 8 galibiyet ile 2 beraberlik alarak şampiyon olan Selendi’ye şampiyonluk kupası maç sonunda verildi.

G. Özkan Hafızoğlu, Furkan Çıraklar, Yarkın Keseciler hakem üçlüsünün yönettiği müsabaka Selendi Stadı’nda yenileme çalışmalarının devam etmesinden dolayı Salihli İsmail Doğan Erdinç Stadı’nda oynandı. Maça baskılı başlayan Selendi, 30. dakikada rakip takım ceza sahası dışında rakibin kaptırdığı topu önünde bulan Gökay Çobanoğlu, kalecinin sağından plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda maçın 70. dakikasında rakip takım oyuncusu Oktay, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 9 dakikalık uzatma bölümünde kontra atakla ceza sahasına giren Berkay’ın pasında Gökay, boş kaleye topu gönderdi ve skor 2-0 oldu. Hakem Hafızoğlu golün ardından santrayı bile yaptırmadan maçın bitiş düdüğünü çaldı ve Selendi şampiyonluğunu ilan etti.

Bitiş düdüğünün ardından akın akın maça gelen binlerce Selendili taraftara koşan oyuncular şampiyonluğu taraftarlarıyla birlikte kutladı. Namağlup olarak şampiyon olan Selendi grubun en golcü unvanını da eline alırken takımın golcüsü Gökay attığı 30 gol ile gol kralı oldu. Takım kaptanı Çağdaş Fidan maç sonu açıklamasında, "Biz inandık bu kupa Selendi’ye gelecek dedik, taraftarlarımızın da desteği ile bileğimizin hakkıyla şampiyon olduk. Tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

Maç sonu sahaya futbolcuların yanına inen Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, futbolcuları tek tek tebrik ederek başarılarından dolayı kutladı. Takımın şampiyonluk kupasını Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yöneticisi Ali Tekel, Kaptan Çağdaş’a verdi. İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş da sosyal medya hesabından mesaj yayımlayarak şampiyon olan Selendi Belediye Spor’u kutladı.

Şampiyon takıma muhteşem karşılama

Lider olarak gittiği son maçta şampiyon olarak Selendi’ye dönen Selendi Belediye Spor oyuncuları akşam saatlerinde ilçeye gelişinde konvoylarla karşılandı. Namağlup olarak şampiyon olan takımı taşıyan otobüs ilçe girişinde, korna sesler, tezahüratlar ve meşalelerle karşılandı.

Konvoylarla karşılanan oyuncular önce şehir içinde ellerinde şampiyonluk kupasıyla birlikte tur yaptı. Ardından Demokrasi Meydanı’nda toplanan ilçe halkı şampiyon oyuncuları alkışlarla karşıladı. Yöresel oyunları oynayan oyuncular ve taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı. Futbolcular marşlar söylerken, taraftarlar da kendilerine eşlik etti. Taraftarlara teşekkür eden futbolcular, "Bizleri yalnız bırakmadınız her daim yanımızda oldunuz bu şampiyonluk sizlere armağan olsun" ifadelerini kullandı.

Selendi Takım Sorumlusu Hasan Hüseyin Fidan, "Şampiyon olarak ilçemize döndük büyük bir gurur yaşıyoruz. Arkadaşlarımı kutluyorum alın terimizle futbol oynayarak şampiyon olduk" diye konuştu. Kulüp Başkanı Ahmet Ertuğrul ise, "Mutluyuz gururluyuz çünkü şampiyonuz. Biz inandık ve şampiyon olduk emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.