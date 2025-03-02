Manisa Süper Amatör Küme Yusuf Bulut sezonu Salihli Grubunda düşme potasında yer alan Selendi Belediyespor kendi gibi aynı puanda bulunan rakibi Kapancıspor’u 4-1 yenerek kümede kalmak için umutlandı.

Hasan Furkan Acar, Mehmet Cihan Bakkal, Elber Aslan hakem üçlüsünün yönettiği son sıraları ilgilendiren önemli maçın galibi Selendi Belediyespor oldu. Selendi 3 Eylül Şehir Stadında oynanan müsabakaya Selendili sporseverler büyük ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Murat Daban’ın da izlediği maçta ilk gol rakip Kapancıspor’dan geldi. 10. dakikada Rıza, Kapancıspor’u deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Bu golün ardından baskılarını sürdüren Selendi Belediyespor 18. dakikada Yusuf ile skoru 1-1’e getirdi. İlk yarı karşılıklı atılan goller ile 1-1 beraber tamamlandı. İkinci yarıya baskılı başlayan Selendi Belediyespor dakikalar 80’i gösterdiğinde Ramazanla bulduğu golle takımını 2-1 öne geçirdi. Golün ardından 85. dakikada yine Ramazan sahneye çıkarak durumu 3-1’e getirdi. Bu golün ardından seyirci ile ağız münakaşasına giren Kapancısporlu Azat, hakem tarafından direkt kırmızı kart ile cezalandırılınca rakip takım 10 kişi kaldı. Uzatmaların son dakikasında Selendi Belediyespor’dan Abdül Kadir orta sahadan aldığı top ile kaleci Ali’yi çalımlayarak takımının 4. golüne imza attı ve karşılaşma ev sahibi Selendi Belediyespor’un 4-1 galibiyetiyle tamamlandı.

Selendi Belediyespor aldığı 3 puanla son sıradan kurtularak puanını 11 yaparken rakibi Kapancıspor 8 puanda kaldı. Selendi Belediyespor ligde kalmak için büyük bir avantaj yakaladı.