Selendi Belediye Meclisi ocak ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Murat Daban’ın başkanlığında 6 maddelik gündem ile toplandı.

Yeni yılın ilk meclis toplantısı Selendi Belediye Hizmet binası Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti. Belediye Başkanı Murat Daban ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda kültür işleri, yazı işleri müdürlüğünün 3 maddesi ile zabıta amirliği ve emlak ve istimlâk bölümün 1 maddesi görüşüldü. Maddeler oy birliği ile kabul edildi. Toplantı sonrası konuşan Belediye Başkanı Murat Daban, "Belediye Meclisi 2025 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdik. Alınan kararlar ilçemiz ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz." dedi.