Sakarya Büyükşehir Belediyesi taekwondo sporcusu Selen Göreler, Zonguldak’ta düzenlenen Gruplar Taekwondo Şampiyonası’nda 3’üncü olarak Niğde’de yapılacak final müsabakasının biletini aldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü taekwondo sporcusu Selen Göreler, 1-3 Mart tarihlerinde Zonguldak’ta düzenlenen Gruplar Taekwondo Şampiyonası’nda mindere çıktı.

4 yaş büyük sporcularla

20 ilden 380 sporcunun katıldığı şampiyonada, başarılı temsilcimiz 52 kilogram gençlerde, kendisinden 4 yaş büyük sporcularla karşılaştı ve üçüncü olmayı başardı.

Temsilcimiz bu sonuçla 22-25 Mart tarihlerinde Niğde’de yapılacak final müsabakasının biletini de almış oldu.

Final öncesi başarılar

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz Taekwondo sporcularından Selen Göreler Zonguldak’ta düzenlenen Gruplar Taekwondo Şampiyonası’nda gösterdiği performansla üçüncü olmayı başarmıştır. Sporcumuzu bu başarısından dolayı tebrik eder, Niğde’de gerçekleştirilecek final müsabakaları öncesi kendisine başarılar dileriz” denildi.