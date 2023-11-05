Aydın’ın Söke ilçesinde sağanak yağışın ardından oluşan selde, gün ağarması ile birlikte felaketin boyutu ortaya çıkmaya başladı. İki kişinin hayatını kaybettiği sel baskınında kayıp olan 7 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Söke’ye bağlı Demirçay Mahallesi’nde sele kapılarak kaybolan Hacer Alptekin ve Erhan Kavaklıçay’ın cansız bedenlerine ulaşılırken, kayıp olan Ali Alptekin’in aranmasının sürdürüldüğü öğrenildi. Öte yandan Güneyyaka Mahallesi’nden Nurten Sivritaş’ın kayıp olduğu, Nadire Toksoy’un yaralı kurtarıldığı, Kisir Mahallesi’nden de İzzet Talas’ın kayıp olduğu Mehmet Türkan isimli vatandaşın ise yaralı kurtarıldığı öğrenildi. Yaralı kurtarılan Mehmet Türkan’ın Söke Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındığı öğrenilirken, diğer yaralı Güneyyaka Mahallesi’ndeki Nadire Toksoy için helikopter sevk edildiği belirtildi.

Söke’ye bağlı Nalbantlar, Kisir, Demirçay ve Güneyyaka Mahallerinde yaşanan şiddetli sağanak yağışın ardından sele kapılan 7 vatandaş için çalışma başlatılmıştı. Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde etkili olan sel baskınlarında ilk açıklamalara göre 5 araç da sele kapıldı. İzmir ve Aydın’dan arama kurtarma için AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildiği ifade edildi.

Bu arada çevre ilçelerden de bölgeye yardım ekibi sevk edildi ve Kızılay tarafından bölgedeki vatandaşların yemek ihtiyacının karşılanması için hazırlık yapıldığı bildirildi.