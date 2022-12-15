Antalya’nın Kumluca ilçesinde tıkanıklık oluşturup sele neden olduğu iddia edilen Gavur Deresi’ndeki köprünün yıkımına karar verildi.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde tıkanıklık oluşturup sele neden olduğu iddia edilen Gavur Deresi’ndeki köprünün yıkımına karar verildi.

1994 yılında ilçe merkezinden geçen Gavur Deresi’nin üzeri betonla kapatılıp, 400 metrelik bölümü kapalı pazar yeri, 2004 yılında ise geri kalan 400 metrelik alanı kültür parkı olarak düzenlenmişti. Beton köprünün altından geçen derede tıkanıklık yaptığı ve bu sebeple sel yaşandığı iddiasıyla yıkımına karar verildi. Kararla birlikte pazar yeri ve kültür parkının da kaldırılacağı bildirildi.