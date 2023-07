Bartın Ulus ilçesinde geçen haftalarda meydana gelen felakette sel sularına kapılan iş makinasının enkazı bulunduğu yerden kurtarıldı.

Geçen 8 Temmuz tarihinde Batı Karadeniz Bölgesi’nde turuncu kodlu uyarılarının ardından sel taşkınları meydana geldi. Ulus İlçe merkez ve Ağaköyü’nde DSİ şantiyeleri de zarar gördü. Park halindeki 29 ton ağırlığındaki iş makinesi de sele kapıldı. Vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılan iş makinesinin çalışmalarına katılan Muhammed Dağdeviren, "Temmuz ayının 7’si ve 8’inde olan selde her zamanki gibi sel uyarıları ile beraber her zaman aldığımız güvenli olan dere yatağından 20 metre uzakta ve su yatağından 5 metre yukarıda olan park alanına makinamızı çekmiştik. Buna rağmen gelen sel makinamızın altındaki toprağı oydu. Bundan dolayı makinamız toprak kaymasıyla beraber suya doğru kayma yapmıştır. Bir kısmı suyun içindeydi. Allah’a şükür herhangi bir operatör vesaire can kaybımız olmadı, Sonra enkazı çıkardık. Bütün yetkililerimiz sağ olsunlar geldiler sordular, elimizden geleni yaptılar. Her zaman bizlere yardım ettiler. Kendimiz çıkardık makinamızı düz alana çıkardık. Makinenin altını besledik, güvenli bölgeye aldık şu anda mekanik ve hidrolik aksamda çalışmalar yapacağız. En güvenli halde getirdikten sonra Ankara’ya transfer etmeyi düşünüyoruz, yetkili serviste bakımınızı yaptıracağız" dedi.