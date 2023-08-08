Van’ın Saray ilçesinde yaşanan selden zarar gören yollarda bakım onarım çalışmaları başlatıldı.

Van’ın Saray ilçesinde yoğun yağışların ardından meydana gelen selden dolayı büyük hasar oluştu. Sel sularının zarar verdiği yollar ise Saray Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yeniden onarılıyor. Arazi yolları başta olmak üzere tarım faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla çalışma yapılacak alanlarla ilgili gerekli planlama kaymakamlıkça yapılırken, tüm mahallelerde yürütülen çalışmaların en kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.