Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde selden zarar gören tarım arazileri havadan görüntülendi. Çiftçiler Nisan ayından bu yana verdikleri emeklerin bir saatte ziyan olduğunu söyledi.

Geçen 9 Temmuz günü il genelinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Kdz. Ereğli ilçesinde çiftçilerin sera ve tarım arazileri sular altında kaldı. Nisan ayından bu yana ektikleri çilek, domates, salatalık, biber, patlıcan gibi ürünlerin sel suları altında kaldığını ve kuruduğunu anlatan çiftçiler, mağdur olduklarını ifade ettiler. Öte yandan AFAD koordinesinde İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Selle birlikte mahsullerin tamamen zarar gördüğünü anlatan Muharrem Duman, "Sürekli bu çileyi çekiyoruz. Bu su ana asfalta kadar çıktı. Benim evimin içine 145 santimetre su girdi. Eşyalar su altında kaldı. Çilekler, biber, patlıcan hepsi gitti. Sebzeler gitti. Ziraattan geldiler baktılar, incelediler" diye konuştu.

Geçimini sera ile sağladığını ifade eden Ayten Duman ise, "Yağmur yağdı, üçüncü gün yağar geçer diye bakıyorduk. Baktık aşağıdan yukarı ırmak geliyor. Geçen sene kadar olur sanıyorduk, o zaman yine yiyecek kadar biberimiz vardı sevinmiştim. Bu yıl sel duracak diye bekliyorduk. Bir taraftan evimizde eşyalarımızı kurtarmaya çalıştık. Köyün delikanlıları toplaştılar. Kimin evine su yaklaşıyor ona koştular. Çocuklarımız tavanları kırarak tavuklara ulaşıp kurtardı. 80-90 balya samanım kaldı. 10-15 balya samanı kurtarıp kuruttuk. İneğin önüne atıyoruz o da yemiyor. Emekliyiz ben ama benim iki torunum, gelinim ve oğlum var. Ben bununla geçiniyorum. Nisan’ın ilk haftası sabah 6 dediğimizde seralara iniyoruz. Sonra da akşam üzeri geliyoruz tekrar çalışıyoruz. Biz bunlarla geçiniyoruz" ifadelerine yer verdi.