Bolu’da sel ve taşkınlarda zarar görerek ulaşıma kapanan Mengen-Yedigöller yolu 21 gün sonra tekrar ulaşıma açıldı.

Mengen-Yedigöller yolu 31. kilometre Karadere mevkiinde yıkılan köprü ve yol çöktü. Ulaşıma 9-10 Temmuz tarihlerinde kapanan yolda Özel İdare ekipleri çalışma başlattı. Hasar sebebiyle yol açma ve genişletme çalışmaları yaklaşık 21 gün sürdü. Yapılan hummalı çalışmanın ardından Mengen-Yedigöller yolu kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı. Ulaşıma açılan yolu, Bolu Valisi Erkan Kılıç, yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.