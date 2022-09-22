Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi’nde geçtiğimiz yıl selden zarar gören yollarda karayolları ekipleri asfaltlama çalışması yapıyor.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi’nde geçtiğimiz yıl selden zarar gören yollarda karayolları ekipleri asfaltlama çalışması yapıyor.

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol belde de 2 kez sel felaketine maruz kaldıklarını ve zarar gören yolların Karayolları ekipleri tarafından asfaltlandığını söyledi. İki gündür devam eden çalışmaları AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, yönetim kurulu üyeleri, Ormanlı Belde Başkanı Varol Aksoy ile birlikte inceleyen Başol gazetecilere yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Ormanlı’da 2021-2022 yılları arasında 2 tane sel felaketi yaşadık. Sel felaketinin sonucunda Karayolları ve Belediyemizin iş birliği içerisinde kendi imkanları ile Karayolları bu asfaltı 2 kilo metre civarında yapma kararı aldı. İlçe başkanımız Saffet Bozkurt bu durum üzerinde titizlikle durdu. Ormanlı ile Karakavuz yolu arası 7 kilometrenin bir an önce yapılması için sayın Başkanımda uğraş veriyor. Karayolları ile beraber belediyemiz bu işi 2 kilo metre yapacaklar.”

Bozkurt “Ormanlı her şeyin en güzeline layık”

Kdz. Ereğli ilçesinde devlet yatırımlarının gelmesi noktasında her türlü çalışmayı yaptıklarını belirten AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt bugünde selden zarar gören yolların asfaltlandığını vurguladı. Kdz. Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ihalesinin yapılarak yüklenici firmaya yer tesliminin yapıldığını aktaran Bozkurt, Kaymakamlık binası inşaatının ihalesinin yapıldığını ve itiraz sürecinin beklendiğini söyledi. Bozkurt konuşmasında “Ereğli’ye önemli devlet yatırımlarının gelmesi noktasında çalışmalarımız sürüyor. Bu noktada Ereğli’de Diş Hastanesi ihalesi yapıldı. İnşallah müteahhide de yer teslimi de yapıldı. Orada da çalışmalar yakın zamanda başlayacak. Hükümet konağının da ihalesi yapıldı, kesinleşme sürecini bekliyoruz. Ormanlı’mızda güzel çalışmalar oluyor. Dere ıslahı çalışmasının yanında bugünde Karayollarının yol çalışması başladı. Gerçekten başkanımın da ifade ettiği gibi daha önceki süreçte 2 defa bir sel felaketi yaşandı, yollar büyük zarar görmüştü. O süreçte karayolları bölge müdürümüzde bu bölgeye geldi, hasar tespitlerini kendisi yaptı. Başkanımızla beraber koordineli bir şekilde karayolları ile yaptığımız görüşmeler neticesinde bugün inşallah burada yol yapılıyor. Ormanlı her şeyin en güzeline layık, burada güzel şeyler olacak. Dediğiniz gibi kapalı spor salonu ihalesi de inşallah 07.10.2022 tarihinde olacak. İnşallah o ihalede amacına ulaşır. Ormanlı’nın gerçekten spor salonuna ihtiyacı vardı, Ormanlı gençliğinin ihtiyacı vardı. İnşallah böyle bir sıkıntıyı da ortadan kaldırmış olacağız. Ereğli’miz ve beldelerimiz için bu yönde çalışmalarımız sürecek inşallah. Ereğli’miz, beldelerimiz istediği noktaya gelecek. Ormanlı-Karakavuz yolunda önümüzdeki kısa süreç içerisinde çalışmalar başlayacak. Orada da yol çalışmalarını nihayete erdirmeyi düşünüyoruz” dedi.