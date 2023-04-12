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Silopi’de aşırı yağışlar sonrasında Celal Deresinde su taşkını yaşandı. Dere kenarında bulunan evler, yaşanan sel taşkınlarından zarar gördü. Can kaybının yaşanmadığı taşkınlar sonrası hane sahiplerince evlerde temizlik yapılmaya başlandı. İçeriye akan çamurların temizliğini yapan aileler, eşyalarını daha güvenli yerlere taşıdı. Silopi Kızılay şubesi de selden zarar gören vatandaşlara gıda ve giyim yardımında bulundu.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde yaşanan sel baskınları sırasında evleri zarar gören ailelere Kızılay tarafından yardım yapıldı.

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