DÜZCE (İHA) – Düzce’de etkili olan sağanak yağış oluşan sel sularına kapılıp yıkılan ev, havadan görüntülendi.

Düzce’de hafta sonu etkili olan sağanak yağış sonrasında Aksu Çayı taştı. Sel sularına kapılıp yıkılan ev dron ile havadan görüntülendi.

Düzce’nin Fındıklı Aksu köyünde meydana gelen selde ahırları ve komşusunun evi yıkılan, kendi evlerinde de hasar oluşan Yasemin Efiloğlu, sel sularının önce ahırı aldığını ardından evi yıktığını belirterek, “Bizi tahliye etmişlerdi. Daha sonra buraya geldik. Sel suları önce ahırı aldı gitti. Sonra bu evi aldı. Daha sonra bizim evin altına oydu. Korkunç felaketti. Buralar deniz gibiydi. Çok korktuk. Bu 3’üncü sel. Ben daha önce çok sel gördüm. Kendimiz yukarılara doğru çıktık. Ahırdan hayvanlarımızı çıkarttık. Bu evde gelin çoluk çocuk çok kalabalık oturuyorlardı. Belki 10 kişi olabilir. Bizim evin altını oydu. Balkonu sel aldı gitti. Evin içerisinde çatlaklar var. Eve şu anda giremiyoruz. Evin içerisinde bir şeyler almak için suyun oymadığı yere hemen girip çıkıyorum. Ne yapacağız bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.