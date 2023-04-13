Fatsa Belediyesi, geçen yıl sel felaketinden etkilenerek hasar gören Yalıköy Deresi Köprüsü’nü onarıyor.

Bölgenin önemli turizm bölgelerinden olan Yalıköy’ü de etkisi altına alan selden zarar gören 18 yıllık Yalıköy Deresi Köprüsü’nde onarım çalışmaları başladı.

Köprü prekast beton bloklarla güçlendiriliyor

Afetten etkilenerek uç kısımlarından hasar gören çelik araç ve yaya köprüsünün ayakları prekast beton bloklarla güçlendiriliyor. Beton bloklarla tahkimatı yapıldıktan sonra köprü kısa süre içerisinde araç ve yaya trafiğine açılacak. Ekipler akabinde hem üst kısmında 60 metre mesafe uzaklıkta bulunan yaya köprüsünün de onarımı yapacak. Dere yatağında temizlik çalışması başlatan Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, köprü onarımına da bir hafta içerisinde start verecek.

Kısa sürede tamamlanacak

Yalıköy Deresi üzerindeki araç ve yaya köprüsünün 8 ay önce selden zarar gördüğünü ifade eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Yalıköy Mahallemiz bölgemizin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi. 18 yıllık çelik araç ve yaya köprüsü ile üst kısımdaki yaya köprüsünün onarımını kısa sürede tamamlayacağız. Hasarlı olan köprüleri onardıktan sonra çevresinde düzenleme çalışması yaparak güzel bir görünüme kavuşturmuş olacağız. Cenab-ı Allah bölgemize bir daha böyle bir sel felaketi göstermesin” dedi.