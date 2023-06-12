Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde selden dolayı zarar gören köylerde hasar tespit çalışması başlatıldı.

Şuhut ilçesinde etkili olan sağanak yağış bir çok olumsuzluğu da beraberinde getirirken, yağış sonrası Çakırözü, Koçyatağı, Bağcılar, Ortaköy, Mahmut, Ağzı Kara ve Efe köylerinde sel baskınları yaşandı. Sel baskınlarının ardından bölgede AFAD, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Devlet Su İşleri ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından hasar tespit çalışması başlatıldı.

Kaymakam Harun Reşit Han’da bölgeye giderek incelemelerde bulunarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.