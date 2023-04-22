Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, selden etkilenen Süleymaniye Mahallesindeki vatandaşları ziyaret ederek çocuklara bayramlık hediye etti. Başkan Beyazgül, vatandaşların bayramını tebrik etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Ramazan ayının son gecesinde Süleymaniye Mahallesinde selden etkilenen vatandaşları ziyaret etti. Ramazan ayı boyunca çat kapı ziyaretler gerçekleştiren Başkan Beyazgül, çocukların yüzünü güldürdü.

Ramazan Bayramı dolaysıyla mahalle gezisini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, gece geç saatlerde Süleymaniye Mahallesine gitti.

Süleymaniye Mahallesinde selden etkilenen vatandaşların evlerine giden Başkan Beyazgül, vatandaşlarla sohbet ederek Ramazan Bayramlarını tebrik etti. Ev ziyaretlerinde vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Beyazgül, çocuklara bayramlık hediye etti. Başkan Beyazgül, içerisinde çocuk kıyafetleri ve şekerlemelerin yer aldığı paketleri vatandaşlara dağıttı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Zeynel Abidin Beyazgül, vatandaşların bayramlarını tebrik etti. Bayramlıklarını alan çocuklar Başkan Beyazgül’e teşekkür etti.