Görev yaptığı anaokulundan çıkarken azgın sel sularına kapılarak hayatını kaybeden anaokulu çalışanı Duygu Çelikel’in isminin verildiği anaokulu, yapım çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden eğitim vermeye başladı.

11 Ağustos 2021 tarihinde Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Bozkurt Anaokulu çalışanı Duygu Çelikel’in isminin verildiği anaokulu eğitime başladı.

Yaşanan sel felaketinin ardından yıkılarak yeniden yapım çalışmalarına başlanan ve Duygu Çelikel’in isminin verildiği Duygu Çelikel Anaokulu, tekrar eğitim vermeye başladı.

Okulun eğitim öğretime açılmasıyla birlikte Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık ve Bozkurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Atak ziyarette bulundu.

Ziyaret sırasında Yanık ve Atak, anaokulu öğrencileriyle bir süre sohbet ederek çeşitli hediyeler takdim etti.

Başkan Yanık, 2023-2024 eğitim öğretim yılında hizmete başlayan Duygu Çelikel Anaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldiklerini belirterek, “Gülsuyu Caddesi’nde, TOKİ konutlarının yapıldığı alanda, eskiden Pratik Kız Sanat Ortaokulu olarak da hizmet veren sonrasında tahrip olarak atıl vaziyette bulunan tescilli binamız, İçişleri Bakanlığımızın himayelerinde ve talimatları doğrultusunda ihale edilerek anaokulu olarak ilçemize hizmet vermeye başladı. Yeni eğitim kurumumuzun ilçemize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.