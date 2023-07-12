Düzce’de yaşanan sel ile birlikte dereler tarafından Karadeniz sahiline giden odun, ağaç parçaları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün çabalarıyla enerjiye dönüştürülecek. Enerji için kullanılacak ağaç ve odunlar, ekipler tarafından toplanmaya başladı.

Düzce’de hafta sonu yaşanan yoğun yağışlar sonrası meydana gelen sel felaketinde ormanlardaki odunlar ve ağaç parçaları 30 kilometrelik Akçakoca sahiline yığılmıştı. Suların çekilmesiyle birlikte Karadeniz sahillerinde kalan odun ve ağaç parçaları çevre kirliliği oluşturmuştu. Bakan Mehmet Özhaseki’nin talimatıyla sel sonrası harekete geçen Düzce Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Nurhan Kartal ve ekipleri 30 ton orman atığı toplanarak enerjiye dönüştürülmek üzere lisanslı firmalara gönderildi.

Temizlik çalışmaları ise halen devam ediyor.