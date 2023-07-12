Düzce’de sağanak yağış sebebiyle taşan Efteni Gölü yakınlarındaki çiftlikte mahsur kalan köpekler, 3 gün sonra botla kurtarıldı. Köpekleri kurtaran Rotasızlar Off-Road Kulübü üyeleri, çiftlikte aç kalan hayvanları da besledi.

Son 25 yılın en yüksek yağışını alan Düzce’de, Efteni Gölü’nün taşması neticesinde birçok alan sular altında kaldı. Köprübaşı Ömerefendi köyünde bulunan 2 katlı çiftlik evini de gölün taşmasıyla su bastı. Rotasızlar Off-Road Kulübü üyeleri çiftlikte mahsur kalan hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı. Botlarla bölgeye giden ekipler; tavuk, kaz ve ördekleri çiftlik evinin ikinci katına çıkararak, besledi. Birinci katı tamamen sular altında kalan çiftlik alanında sel sularının olduğu bölgede köpek sesi duyuldu. Ekiplerin yaptığı çalışmalarla 3 gündür su içinde kalan 2 köpek de bulunduğu yerden kurtarıldı.

“Köpekleri sığındıkları yerden kurtardık”

Hayvanları kurtarma çalışmalarını 3 gündür sürdürdüklerini dile getiren Emre Tunçok, "Köprübaşı Ömerefendi köyünün merasına botla giriş yaptık. Şu anda 2. kattayız. Burası 2 katlı bir çiftlik. Tavukları ve ördekleri bulup, buraya çıkarttık. Yemlerini verdik. Kazları da başka odaya aldık. Hayvanlar aç kalmışlardı. Yemlerini ve suyunu koyduk. Birinci katın çatısı sular altında. Çöpler, pislikler her şey burada toplanmış. Karşıda bir köpek bağırıyor. Ona ulaşmaya çalışacağız. Köpekleri sığındıkları yerden kurtardık. 2 köpeğimiz de burada. Köpeklerimizi kurtardık. 2 tane köpeği aldık karaya getirdik" ifadelerini kullandı.