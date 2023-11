Aydın’ın Söke ilçesinde sağanak yağışın ardından oluşan selde, havanın aydınlanması ile birlikte başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Selde hayatını kaybeden 19 yaşındaki Eren Kavakçay’ın Söke’de yaşadığı ve köydeki bir yakınının düğününe geldiği öğrenildi. Araçları içinde sele kapılan Alptekin ailesinden Hacer Alptekin’in cansız bedenine ulaşıldığı, diğer kayıp vatandaşların arandığı bildirildi.

Selin en etkili olduğu köylerden biri olan Söke Demirçay köyünde yaşayan vatandaşlar, her şeyin 10 dakika içinde yaşandığını ve sel sularının 10 dakikada her yeri kapladığını belirtti. Havanın aydınlanması ile Söke’de selin etkili olduğu köylerin dere yataklarında traktörden otomobile kadar sel sularının her şeyi sürüklediği ortaya çıktı. AFAD, JAK, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ANDA arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşlara ait iş makineleri tarafından sel bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bu arada sel bölgesinde jandarma ekiplerine polis ekipleri destek oluyor.