Giresun’un Duroğlu Beldesi Çağlayan mahallesinde 23 Haziran günü gelen selde kaybolan şahıs için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Beldenin Çağlayan mahallesinde aşırı yağışlar nedeniyle kaldığı baraka ile birlikte heyelana kapılarak kaybolan ancak cenazesine ulaşılamayan Rıdvan Coşar için bugün Cuma namazına müteakip Çağlayan mahallesi Camiinde gıyabi cenaze namazları kılındı. Cenaze namazına Giresun Valisi Enver Ünlü, Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Özgür Özer, yakınları ve köylüleri katıldı.

“15 gün boyunca 120 görevli didik didik arama yaptı”

Kılınan gıyabi cenaze namazının ardından yakınlarına başsağlığı dileyen Vali Enver Ünlü, “Heyelanda kaybolan vatandaşımız Rıdvan Coşar’a son vazifemizi yapmak için toplandık ve acımız büyük. Aile fertlerine ve köylülerimize başsağlığı diliyoruz. Sel afetinin yaşandığı ilk andan itibaren bütün kurum ve yetkililerimizle sahadaydık ve bütün arkadaşlarımız can siperhane mücadele ettiler. Sel afetinde mahsur kalan 26 vatandaşımızı kurtardık ancak bu acı kayıp haberini alınca bizi derinden üzdü. Kayboldu ihbarının alınmasından itibaren 15 gündür 39 dalgıç, 120 görevli, onlarca gönüllü arama çalışmalarına katıldı. Bunun yanında onlarca araçla kaybolduğu heyelan bölgesinden Aksu Deresi ile denizin birleştiği alana kadar bütün ihbarlar değerlendirilerek didik didik arandı. Maalesef bazı kıyafetlerinin haricinde kendisine ulaşamadık. Bundan sonra da ihbarlara ağırlık verilerek arama çalışmalarımız devam edecek. En azından kayıp vatandaşımızı bularak ailesine bir mezarının olmasını sağlamak istiyoruz. Umudumuzu kaybetmedik. Ancak bugün burada son görevimizi yerine getirmek istedik” dedi.

2020 yılında kaybolan 4 vatandaş hala bulunamadı

Giresun’da 23 Ağustos 2020 tarihinde kaybolan bir iş makinesi operatörü olmak üzere 4 kişinin de hala bulunamadığını da hatırlatan Vali Ünlü, “Sel felaketlerinin acı yanları maalesef bu. Daha önce de yaşanan sel afetinde kaybolan bir iş makinesi operatörü 4 kişimiz de hala bulunamadı. Sel felaketlerinden ders çıkarmaya devam edeceğiz. Karadeniz Bölgesi coğrafi şartları zor bir bölge. Ülkemizde bu afetler daha sık yaşanmaya başladı. Gerekli dersleri çıkarıp daha fazla tedbir almamız lazım” diye konuştu.