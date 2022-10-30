Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021’de yaşanan selde dükkanları yıkılan ya da büyük hasar gören esnaf, yeni iş yerlerine taşındı. Taşınma işlemlerinin ardından esnaf yeni iş yerlerinde hizmet vermeye başladı.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021’de yaşanan selde dükkanları yıkılan ya da büyük hasar gören esnaf, yeni iş yerlerine taşındı. Taşınma işlemlerinin ardından esnaf yeni iş yerlerinde hizmet vermeye başladı.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021 tarihinde Ezine Çayı’nın taşması sonucu Bozkurt Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan bazı iş yerleri yıkılırken, bazı iş yerleri de büyük hasar gördü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Bozkurt Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bütün iş yerleri yıkılarak yenisinin yapımına başlandı. Kısa sürede yapımı tamamlanan iş yerlerinin geçen ay kuraları çekildi. Kura çekimi ile iş yerleri belirlenen sanayi esnafı, yeni iş yerlerine taşındı. Sanayi esnafı, taşınma işlemlerinin ardından yeni iş yerlerinde hizmet vermeye başladı.

Bozkurt Küçük Sanayi Sitesi’nin yeniden inşası çerçevesinde 52 dükkan ve 2 fabrika yapıldı. Bozkurt Küçük Sanayi Sitesi, tamamen çelik konstrüksiyon üzerine yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun eylül ayında gerçekleşen kura çekimi sırasında Bozkurt Küçük Sanayi Sitesi’nde yapılan 90 metrekare bir dükkanın ödemesi 143 bin lira iken, bu ücret iki yıl ödemesiz toplamda 10 yılda geri ödenecek.

Bozkurt’ta yaşanan sel felaketinde dükkanı yıkılan sanayi esnafı Kerem Açar, “Selde yıkılan dükkanların yerine yenisi yapıldı. Şu anda faaliyete geçtik, çalışıyoruz. Dükkanımızın içerisine 1 yıl içerisinde yerleşebildik. Şu anda faaliyetteyiz, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Sel felaketinde iş yeri yıkılan Şevki Rençber ise, “Selde yıkılan dükkanımız yapıldı. Yeni iş yerimizde faaliyete başladık. Selde yıkılan dükkanımızın yapılmasından ötürü memnuniyet duyuyoruz. Lastikçi dükkanımızı yeni yapılan iş yerimizde açtık, emeği geçen herkesten teşekkür ediyoruz” diye konuştu.