Kastamonu’da etkili olan şiddetli yağış sebebiyle mahsur kalan 4’ü diyaliz hastası 6 kişi, UMKE ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık kurumlarına sevk edildi.

Kastamonu’da önceki akşam başlayan ve dün öğle saatlerine kadar devam eden kuvvetli sağanak Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Küre, Ağlı, Azdavay, Pınarbaşı, Şenpazar ve İnebolu ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan sağanak sebebiyle birçok köy yolunda heyelanlar meydana geldi. Heyelanlar sebebiyle 38 köy ile ulaşım kesildi.

38 köy yolunun ulaşıma kapanması ile birlikte köylerinde mahsur kalan hasta ve yaşlıların yardımına Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) yetişti. Bozkurt ilçesinde Bayramgazi köyüne bağlı Muşna Mahallesi’ndeki 86 yaşındaki diyaliz hastasının yakınları sağlık ekiplerinden destek istedi. Ulaşımın mümkün olmadığı köye arazi aracıyla UMKE personeli yönlendirildi. Alternatif yol güzergahı üzerinden heyelanlı bölgeyi aşan ekip, diyaliz hastası Ayşe Kırıştı’yı evinden alarak Bozkurt Devlet Hastanesi’ne ulaştırdı.

Çatalzeytin ilçesi Sırakonak köyünde yaşayan 78 yaşındaki Fatma Demir de UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler beyin kanaması şüphesi bulunan hastayı evinden alarak Çatalzeytin Devlet Hastanesi’ne ulaştırdı.

İnebolu’da da Hacıibrahim köyünde düşme neticesinde kalça kemiğinde kırık oluşan Mehmet Yılmazer için ekipler harekete geçti. Köy yoluna ulaşımın sağlandığı köprünün yağışlar sonucu yıkılması üzerine ekipler yolun bir bölümünü yürüyerek köye vardı. Sedyeye alınan hasta, yine ekiplerce taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Kastamonu UMKE ekipleri, şiddetli yağışların etkili olduğu Abana, Bozkurt, Çatalzeytin ve İnebolu ilçelerinde meydana gelen heyelanlar nedeniyle köylerde mahsur kalan toplamda 4’ü diyaliz hastası 6 kişiye ulaşarak sağlık kurumlarına naklini gerçekleştirdi.