Selçuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İklim Değişikliği Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri ile kent genelindeki zincir marketlerde denetleme yaptı. Ekipler tarafından raflardaki ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edilirken, reyon ve kasa fiyatları arasında uyuşmazlık olup olmadığı da denetlendi.

Yapılan denetimler sonucunda, halk sağlığını tehlikeye sokacak olan son kullanma tarihi geçmiş ürünleri tutanak altına alan Zabıta ekipleri ürünlere imha etmek üzere el koydu.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve halk sağlığı için kapsamlı denetimler yapan ekipler, bu denetimler sayesinde zincir marketlerin haksız kazanç elde etmesinin de önüne geçiyor. Periyodik aralıklarla yapılan denetimler ile vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması sağlanıyor.