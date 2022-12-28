Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, yeni yıl öncesinde Pamucak’ta belediye emekçileri ile bir araya geldi. Başkan Ceritoğlu Sengel, tüm belediye personeline yeni yıl öncesi ikramiye müjdesi verdi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, yeni yıl öncesinde Pamucak’ta belediye emekçileri ile bir araya geldi. Başkan Ceritoğlu Sengel, tüm belediye personeline yeni yıl öncesi ikramiye müjdesi verdi.

Pandemi ile birlikte ekonomik açıdan da zor geçen yılların kötü etkilerine rağmen 2022 yılının olumlu geçtiğine değinen Başkan Ceritoğlu Sengel; “İki yıl pandemi ile birlikte hepimiz için çok zor geçti. Ama alnımızın akı ile bir şekilde atlatabilmenin de gururunu yaşıyoruz. O anlamda öz kaynaklarımızla ama her şeyden önce sizlerin katkısıyla, sizlerin mücadelesiyle, sizlerin emekleriyle birçok iş yaptık, birçok iş ürettik, birçok borcu kapattık. Ama her şeyden önce bunların hepsini sizlerin emekleri sayesinde yaptık. Bir belediye başkanı olarak benim için en büyük gurur hepimizin aynı anda bu kente duyduğu aidiyet duygusu ile adım atabilmesiydi” dedi.

Yılbaşı öncesinde tüm belediye personelinin ikramiye alacaklarının ödeneceğini belirten Başkan Ceritoğlu Sengel; “Zor bir kış geçiriyoruz. Hepimizin bildiği gibi ekonomik olarak hepimiz ağır yükler altındayız. 2023’ün her şeyden önce bir yurttaş olarak, daha sonra bir belediye başkanı olarak hepimiz için emeklerimizin karşılığının alınabileceği bir yıl olması adına güzel başlangıçlara vesile olacağını düşünüyorum. Hep beraber yolun ucundaki aydınlığı göreceğiz” dedi.

Başkan Ceritoğlu Sengel konuşmasının ardından belediye emekçileri ile birlikte eğlendi.