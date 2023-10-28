Cumhuriyetin 100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Selçuk’un Çamlık Köyü’nde anlamlı bir açılış düzenlendi. Düzenlenen açılışta kanser hastalığına yenik düşen Çamlıklı genç Nafiz Ulu ile Köy Enstitülü öğretmen Halil Vural’ın isimleri, Çamlık Nafiz Ulu Gençlik ve Yaşam Merkezi açılışı ile ölümsüzleştirildi.

“İki ruhu birbirine emanet ediyoruz”

Nafiz Ulu’nun sağlık sorunları nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldığını belirterek açılış programında konuşan Başkan Ceritoğlu Sengel, “Nafiz bizden Çamlık’ta gençlerin sosyalleşebileceği bir yer istemişti. Nafiz, sağlık sorunlarından dolayı eğitim görmek için çabalayan mücadeleci bir ruhtu. O yüzden dedik ki böyle bir şey yaparsak muhakkak onun adını vereceğiz. Başta Nafiz ve yaşam mücadelesi için, eğitim için direnen bütün gençlerimiz adına bu merkezi açıyoruz. Diğer taraftan da Köy Enstitüleri ruhu ile öğretmen yetiştirmek isteyen çok kıymetli Halil Vural hocamız var. Onun kitapları şimdi bu merkezde yer alan kütüphanemize bağışlandı. Biz iki ruhu birbirine emanet ediyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Atatürk’ün eğitime ve köylere verdiği değerden feyz alarak Selçuk Belediyesi Nafiz Ulu Gençlik ve Yaşam Merkezi’ni açtıklarını belirterek, “Bugün burada çocukların, gençlerin ve kadınların kurslara katılabileceği, kitap okuyacakları, ders çalışacakları, sosyalleşebilecekleri bir merkez açıyoruz. Bu merkezi, bu kütüphaneyi Çamlık’a emanet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Mutluluk gözyaşları döktüm”

Yapılan konuşmaların ardından açılış programı Nafiz Ulu Gençlik ve Yaşam Merkezi’nin gezilmesi ile devam etti. Başkan Ceritoğlu Sengel, Halil Vural Kütüphanesi’ne Atatürk’ün Nutuk adlı eserini hediye etti. Nafiz Ulu’nun annesi Selda Ulu, kaybettiği oğlunun adının yaşadığı yerde bir merkeze verilmesinden duyduğu mutluluğu belirterek, “Bugün benim çocuğum tekrar dünyaya geldi. Belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bugün mutluluk gözyaşları döktüm” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Halil Vural’ın kızı Jale Vural ise çok duygulandığını belirterek; “Bugünü babamın da görmesini isterdim. Bir gencin isminin verildiği, çocuklar için gençler için hayata geçirilen bir merkezde babam adına da bir kitaplığın olması beni çok gururlandırdı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.