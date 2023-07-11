Yaz tatilinin gelmesiyle birlikte Selçuk’ta başlayan kültür, sanat ve spor kurslarına yoğun katılım sağlanıyor.

Yılın her döneminde spor ve kültür kurslarına yüksek katılımın sağlandığı Selçuk’ta yaz tatilinin başlamasıyla pek çok çocuk ve genç, Selçuk Belediyesi tarafından açılan kurslarla keyifli ve verimli bir yaz geçirecek.

Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezinde başlayan enstrüman, resim ve drama kurslarına 253, yaz spor okullarına ise 146 kursiyer katılım gösterdi. Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezinde başlayan resim kursu da yoğun ilgi gördü.

Milli Takım ve Fenerbahçe Spor Kulübü Antrenörleri Bahar Oktay ve Türker Oktay gözetiminde Selçuk Belediyesi Yüzme Havuzunda da yüzme kursları başladı.