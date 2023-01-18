Selçuk Belediyesi, 2022 yılında da kentte dayanışmayı sürdürdü. Sosyal yardım işleri müdürlüğü, kentte yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara 14 farklı kalemde yardımda bulundu.

Selçuk Belediyesi, 2022 yılında da kentte dayanışmayı sürdürdü. Sosyal yardım işleri müdürlüğü, kentte yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara 14 farklı kalemde yardımda bulundu.

Kentte dayanışmayı güçlendiren, ihtiyaç sahibi vatandaşlara el uzatan Selçuk Belediyesi, 2022 yılında bin 308 kişiye 536 bin 845 TL tutarında maddi yardımda bulunurken, 237 aileye erzak paketi, 169 aileye 33 bin 800 TL tutarında erzak fişi, ayda ortalama 83 aileye 228 bin 150 TL tutarında kira yardımı, 63 asker ailesine 196 bin 617 TL tutarında destek sağlandı.

Herkese destek

Ayrıca Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Sosyal Market aracılığıyla bin 955 kişiye 24 bin 247 parça, 64 kişiye evde kişisel bakım hizmeti, ayda ortalama 63 hastaya olmak üzere 777 kez hasta servis hizmeti, ortalama 130 öğrenciye 420 bin 735 TL tutarında ulaşım desteği, ortalama 120 kişiye ayda 2 paket hasta bezi desteği, 306 kişiye cenaze hizmetleri, 80 kişiye asker çantası, Efesli Bebeler Projesi ile ortalama 38 aileye 462 paket mama-828 paket bez desteği verildi. İlk Cep Harçlığı Projesi ile 140 öğrenciye 70 bin TL destek sağlandı. 306 aileye cenaze hizmeti desteği sağlandı. Selçuk Belediyesi, sosyal yardım müdürlüğü tarafından yapılan yardımların yanı sıra Efeslim Kart Projesi ile de kentte dayanışmayı büyütüyor. Kent adına önemli kazanımlarından biri sosyal dayanışmayı sağlamak olan Efeslim Kart ve İftar Kartı ile 3 yılda bin 155 haneye, 85 esnaf işyerinde kullanabilecekleri 2 milyon 446 bin 220 TL tutarında destek sağlandı. Sağlanan destek ile ihtiyaç sahipleri gereksinimlerini karşılarken, yerel ekonomiye de katkı sunuldu. Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi 909 aileye toplam 727 bin 200 TL tutarında yakacak fişi verildi.

Efes Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışması Projesi

Selçuk Belediyesi kentte dayanışmayı büyütmek, zorlukları aşmak adına 2023 yılında ‘Efes Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışması’nı başlattı. Selçuk Belediyesi öncülüğünde kentte faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ve vatandaşların desteğiyle, kent dayanışması ruhuyla yaşama geçirilen proje ile Selçuk için hane bazında çıkarılan bir harita doğrultusunda hamile kadınlardan doğum yapılan kadınlara; 0-2 yaş bebeklerden 2-6 yaş arası çocuklara; ilkokuldan ortaokul lise ve üniversite öğrencilerine kadar tüm ihtiyaç sahibi annelere ve çocuklara ulaşılması hedefleniyor. Efes Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışması Projesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.gidadayanismasi.org adresinden ulaşılabiliyor.