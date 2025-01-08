İzmir’in Selçuk ilçesinde, belediye tarafından hayata geçirilen halk ekmek büfelerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, ekmekler büfelerde 9 TL’ye satılıyor. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "İlçemizde ekmek fiyatı 12,5 TL oldu. Belediye büfelerinde 9 TL. Biz ne fırıncıyı ne de bakkalı ezdirelim; ama halkı da mağdur etmeyelim diye direnmeye çalışıyoruz” dedi.

Selçuk Belediyesinin hayata geçirdiği halk ekmek büfelerinde, ekmeğin fiyatı 9 TL olarak belirlendi. Ekmek fiyatının 12 TL olması nedeniyle büfelerdeki satışlar artarken, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ocak ayı meclis toplantısında ekmekleri 9 TL’den satmaya devam edeceklerini söyledi. Sengel, Belevi’de çalışmaları süren ekmek fırınını da yakında hizmete açacaklarını müjdeledi.

Hem halkı hem de esnafı mağdur etmeyecek şekilde çalıştıklarını aktaran Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, "İlçemizde ekmek fiyatı 12,5 TL oldu. Belediye büfelerinde ise 9 TL. ’Biz ne fırıncıyı ne de bakkalı ezdirelim; ama halkı da mağdur etmeyelim’ diye direnmeye çalışıyoruz. Birazcık olsun bir şeyler yapmaya çalışacağız; ama onlara da zarar vermeyelim derken öteki taraftan da halkın kursağına giren ekmekten etmemek için çaba sarf ediyoruz” dedi.