Selçuk Belediyesi, üreticilerin gün içinde sıklıkla kullandıkları arazi yolunu tamamladı. Belediye tarafından 2019 yılından bu yana 100 bin metrekarenin üzerinde arazi yolu yapımı gerçekleştirildi.

Selçuk Belediyesi, üreticilerin gün içinde sıklıkla kullandıkları arazi yolunu tamamladı. Belediye tarafından 2019 yılından bu yana 100 bin metrekarenin üzerinde arazi yolu yapımı gerçekleştirildi.

Selçuk Belediyesi arazi yolu çalışmalarına devam ediyor. Zeytinköy Alaman mevkiinde yer alan, üreticilerin gün içinde sıklıkla kullandıkları arazi yolu tamamlandı. Selçuk Belediyesi tarafından 2019 yılından bu yana 100 bin metrekarenin üzerinde arazi yolu yapımı gerçekleştirildi.

Zeytinköy Mahallesi Muhtarı Hüseyin Karadağ, Alaman mevkiinde yapılan arazi yolu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Köyün en kötü arazi yolu burasıydı ama şimdi inanılmaz güzel oldu. Başkan söz verdi ve yaptı” dedi.

Köy sakinlerinden Kazım Düzel ise köylerinde yer alan arazi yolunun tamamlanmasından memnun olduklarını belirterek, “Yolumuz çok güzel oldu. Ayağımıza kadar geldi” diye konuşurken, bir diğer köy sakini Abdullah Altay da yolun eski halinin kötü olduğunu belirterek, “Yapılması iyi oldu. Başkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in göreve gelmesinden bu yana arazi yollarının yapımına önem veriliyor. Yapılan arazi yolu düzenlemeleri ile toz kaynaklı oluşan hastalık ve zararlıların önüne geçilmesi, popülasyonlarının azalması sağlanıyor.