Selçuk ilçesinde 14 Mayıs Mahallesi Şen Çocuk Atölyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılıyor. Çocukların sosyalleşmesini sağlamak amacıyla ücretsiz hizmete girecek olan Şen Çocuk Atölyesi’nden 36-60 aylık arası çocuklar yararlanabilecek.

Selçuk Belediyesi sosyal belediyecilik anlamında örnek projelere imza atmaya devam ediyor. Eğitime destek sağlayan, çocuk ve kadın odaklı sosyal projeler ile dikkat çeken Selçuk Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda anlamlı bir açılışa imza atıyor. 14 Mayıs Mahallesi’nde açılacak olan Şen Çocuk Atölyesi’nden sosyal destek alma şartlarını taşıyan ailelerin 36- 60 aylık arası çocukları yararlanabilecek.

Çocukların sosyalleşmesini sağlamak amacıyla ücretsiz olarak hizmet verecek olan 14 Mayıs Şen Çocuk Atölyesi 29 Ekim Salı günü saat 13.30’da açılacak. Zeynel Irmak Caddesi’nde gerçekleşecek açılışın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yapılmasının ayrı bir anlam ifade ettiğini belirten Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; “Belediyecilik ihtiyaçlardan, biraz da koşullardan doğan bir şey bizim için. Ekonomik şartlar giderek zorlaşırken üzerinde tasarruf edemeyeceğimiz en önemli şeylerden biri de çocuklarımız. Biz istiyoruz ki; çocuklarımız sosyalleşsinler, eğitici oyunlarla eğlensinler, öğrensinler. Açılışımızda Cumhuriyet coşkusuyla, çocuklarımız için bir adım atacağız. Anneleri çalışırken, çocuklarını bize güvenle emanet edebilsinler. İşte bu yüzden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda geleceğimiz olan çocuklarımız için bir adım daha atıyor ve 14 Mayıs Mahallemizde Şen Çocuk Atölyemizi açıyoruz” dedi.