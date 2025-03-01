Selçuk Belediyesi, bu Ramazan ayında da sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara İftar Kart ile destek oldu. Sosyal desteğe ihtiyaç duyan 100 vatandaşa 2 bin 500 TL tutarındaki İftar Kartları ulaştırıldı.

Yıl boyu Efeslim Kart, Emekli Efeslim Kart, Efes Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışması gibi projeleri ile sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların yanında olan Selçuk Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında dayanışmayı güçlendiriyor. Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara İftar Kartları ulaştırıldı. İftar Kart sahibi vatandaşlar anlaşmalı esnaflardan iftar için yemek ve gıda maddelerini satın alabilecek. Böylelikle Ramazan dayanışması ile yerel esnafa da katkı sunulacak.

"Bahane üretmeden çalışmaya, dayanışmayı büyütmeye devam ediyoruz"

Selçuk Belediyesi’nin zorlaşan ekonomik şartlarda her şeye rağmen sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların yanında olduğunu belirten Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "Öğrencisinden yaşlısına, hastasından biraz daha ucuza ekmek almaya çabalayan vatandaşına kadar bu kentte herkesin yanında yer almaya çabalıyoruz. Ramazan ayı hepimiz için önemli, dayanışma duygularımızın daha da güçlendiği bir ay. Bizim bir İftar Kart geleneğimiz var. Bu kart ile erzak paketleri yerine tanımlanan bakiyelerle ihtiyaç sahibi olan ailelerimize destek oluyoruz. Onların bir iftar sofralarına destek olurken, esnafımıza da katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bilindiği üzere Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin belediyemizde kalmasına ilişkin yürütmeyi durdurma talepli davamız reddedildi. Bu demek oluyor ki gelirlerimizin yüzde 60’ı artık yok. Ama biz şartlar ne olursa olsun dayanışmadan, bu kentin esnafından vatandaşına kadar herkese katkı sunmaktan, diğer yandan da hizmet üretmekten vazgeçmiyoruz. Bahane üretmek yerine her zaman olduğu gibi çalışmaya, çabalamaya, bir arada olmaya ve elbette dayanışmayı büyütmeye devam ediyoruz" dedi.