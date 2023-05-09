Selçuk Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, Selçuk’ta meslek fabrikası hayata geçiyor. Projeyle, 8 dalda mesleki eğitim düzenlenmesi planlanıyor.

Selçuk ilçesinde, 8 dalda mesleki eğitimin verileceği meslek fabrikası ile ilgili kayıtlar alınmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanlığı Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek proje çerçevesinde; adli kalem işleri, diksiyon, spikerlik ve sunuculuk, dijital pazarlama, İngilizce A-1 seviyesi, pastacı çırağı, tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriciliği, turistik ve hediyelik eşya yapımı ve proje yazma eğitimi olmak üzere toplam 8 dalda mesleki eğitim düzenlenmesi planlanıyor. Kentteki iş gücü potansiyelini verimli eğitimlerle arttırmayı amaçlayarak nitelikli insan kaynağı oluşturmak için hayata geçen proje çerçevesinde düzenlenecek eğitimler, belirlenen gün ve saatlerde ilgili yerlerde gerçekleştirilecek. Her eğitim için 12 kişinin başvurmasının ardından sınıflar açılacak. Eğitimler, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Eğitim Merkezi, Efes Tarlası Yaşam Köyü ve Deppo Efes’te düzenlenecek. Eğitimlere 16 yaş üzeri yurttaşların başvurabileceği bildirildi. Eğitime katılmak isteyen vatandaşların, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Etkinlik Merkezine ya da https://www.ibbmeslekfabrikasi.com/tr/Anasayfa adresi üzerinden, şahsi olarak kimlik ve diploma fotokopileriyle başvurarak istedikleri eğitime kayıt yaptırabilecek.